В Петербурге 2-летний ребенок получил в детском садике травму головы

В конце прошлого месяца малыш подрался со своим сверстником.

В пятницу, 2 ноября, в Детскую городскую больницу №5 имени Филатова из квартиры на Дунайском проспекте был доставлен 2-летний ребенок с травмами головы. Об этом сообщают правоохранительные органы.

Как стало известно, за несколько дней до этого, 30 ноября, малыша в детском саду толкнул его сверстник, из-за чего он получил травму головы. Воспитатели, предположительно, не заметили или сочли инцидент не столь значительным, и отпустили ребенка домой. После госпитализации врачи диагностировали у малолетнего пациента закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, подкожные гематомы и ссадину лба и сообщили об этом в полицию.

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