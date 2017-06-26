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В парке "Сосновая поляна" нашли труп 60-летнего мужчины с красными веками
Сегодня, 17:29
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Alena_Zinovieva
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В парке "Сосновая поляна" нашли труп 60-летнего мужчины с красными веками

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Личность умершего не установлена.

В четверг, 1 ноября, в полицию обратился мужчина и заявил о трупе в парке "Сосновая поляна". Прибывшие на место происшествия следователи обнаружили бездыханное тело. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Личность умершего установить не удалось, при нем не было документов. Мужчина был одет в зеленую куртку, темно-синий свитер с рисунком голубого цвета, серо-голубые джинсы и синюю рубашку. Примечательно, что у погибшего были красные веки. В настоящий момент проводится проверка.

Ранее мы писали, что житель Ломоносова внезапно умер в магазине "Пятерочка".

Фото: pixabay.com

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Теги: парк сосновая поляна , труп мужчины
Категории: Лента новостей Новости СПб Происшествия

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