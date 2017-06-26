В парке "Сосновая поляна" нашли труп 60-летнего мужчины с красными веками

Личность умершего не установлена.

В четверг, 1 ноября, в полицию обратился мужчина и заявил о трупе в парке "Сосновая поляна". Прибывшие на место происшествия следователи обнаружили бездыханное тело. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Личность умершего установить не удалось, при нем не было документов. Мужчина был одет в зеленую куртку, темно-синий свитер с рисунком голубого цвета, серо-голубые джинсы и синюю рубашку. Примечательно, что у погибшего были красные веки. В настоящий момент проводится проверка.

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Фото: pixabay.com