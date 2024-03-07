В лесу под Петербургом обнаружен труп мужчины на дереве

Эксперты предварительно устанавливают время и причину смерти.

В лесном массиве вблизи дачного некоммерческого партнерства "Дубки" обнаружены скелетированные останки мужчины с петлей из ремня на шее. Об этом сообщает "Московский комсомолец".

Инцидент произошел 30 августа в 500 метрах от дома на улице Цветочной. По прибытии на место сотрудники полиции обнаружили скелетированный труп неустановленного мужчины на дереве. По предварительной информации, на обнаруженном теле были надеты серая футболка, синие джинсы и черные кроссовки. На ближайшем дереве висела синяя ветровка, принадлежавшая, предположительно, погибшему.

В настоящее правоохранительные органы устанавливают личность погибшего и обстоятельства произошедшего. На месте работают следователи и криминалисты, проводится осмотр территории и сбор вещественных доказательств. По факту обнаружения тела возбуждено уголовное дело. Эксперты предварительно устанавливают время и причину смерти. Расследование продолжается.

Ранее Piter.TV сообщал, что вор обчистил дом под Кировском и унёс с собой даже самовар.

Фото: pxhere.com