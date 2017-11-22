Житель Ломоносова внезапно умер в магазине "Пятерочка"

Труп отправлен в морг для установления точной причины смерти.

В четверг, 1 ноября, в одном из продуктовых магазинов сети "Пятерочка" умер 53-летний житель Ломоносова. Мужчина совершал покупки, как вдруг ему стало плохо. По словам очевидцев, смерть покупателя наступила внезапно. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Прибывшие на место происшествия медики ничем не смогли помочь мужчине. Труп был опознан и доставлен в морг для установления точной причины смерти. В настоящее время уточняется информация.

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