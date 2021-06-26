На улице Руднева из окна выпал 25-летний мужчина

Накануне, 24 октября, в Выборгском районе нашли мертвого мужчину. По информации Piter.tv, его тело обнаружили около дома № 21 на улице Руднева.
Личность погибшего удалось установить. Молодому человеку было 25 лет.
Известно, что мужчина выпал из окна 13-го этажа. Обстоятельства случившегося уточняются. Труп направлен в морг для установления причины смерти.
Ранее на Piter.tv: девятикласснику потребовалось удаление селезенки после конфликта с десятиклассником.
Фото: Piter.tv
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