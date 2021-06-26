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На улице Руднева из окна выпал 25-летний мужчина
Сегодня, 10:29
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На улице Руднева из окна выпал 25-летний мужчина

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Мужчина выпал из окна 13-го этажа. Обстоятельства случившегося уточняются.

Накануне, 24 октября, в Выборгском районе нашли мертвого мужчину. По информации Piter.tv, его тело обнаружили около дома № 21 на улице Руднева. 

Личность погибшего удалось установить. Молодому человеку было 25 лет.

Известно, что мужчина выпал из окна 13-го этажа. Обстоятельства случившегося уточняются. Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Ранее на Piter.tv: девятикласснику потребовалось удаление селезенки после конфликта с десятиклассником.

Фото: Piter.tv 

Теги: мужчина выпал из окна, нашли труп, улица руднева
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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