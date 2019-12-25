Девятикласснику потребовалось удаление селезенки после конфликта с десятиклассником

Инцидент произошел в конце августа, 24 октября возбуждено уголовное дело.

В Петербурге возбудили уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью девятиклассника. Он ещё в конце августа вернулся домой с разрывом селезёнки. Об этом стало известно Piter.tv.

Из квартиры на Будапештской 30 августа был госпитализирован девятиклассник с токсическим действием этанола и разрывом селезёнки. Было установлено, что травма получена в результате удара в область брюшной полости. Пострадавший получил гематому передней брюшной стенки, разрыв селезенки по задней поверхности, нижнего полюса, сопровождающийся кровоизлиянием в брюшную полость. Школьнику потребовалось удаление селезенки.

Следователем по Фрунзенскому району 24 октября возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). У дома по улице Будапештская по подозрению в совершении данного преступления задержан ученик 10 класса.

Фото: Piter.tv