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В жилом доме в Гродненском переулке пожарные нашли труп
Сегодня, 12:03
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В жилом доме в Гродненском переулке пожарные нашли труп

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Сейчас устанавливаются обстоятельства смерти горожанина. Тело направили на экспертизу. 

В воскресенье, 11 декабря,  в Гродненском переулке, 2, произошел пожар, в котором погиб житель Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. 

Горела четырехкомнатная квартира. Пламя распространилось в помещении площадью 20 квадратных метров.

Информация о пожаре поступила спасателям около 10:35. Тушить пламя отправились 12 спасателей и три спецмашины. В 11:10 они ликвидировали горение. 

В комнате спасатели нашли тело мужчины. Сейчас устанавливаются обстоятельства смерти горожанина. Труп направили на экспертизу. 

Ранее на Piter.tv: петербурженка попала в больницу после падения из окна.

Фото: Piter.tv

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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