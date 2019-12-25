В жилом доме в Гродненском переулке пожарные нашли труп

Сейчас устанавливаются обстоятельства смерти горожанина. Тело направили на экспертизу.

В воскресенье, 11 декабря, в Гродненском переулке, 2, произошел пожар, в котором погиб житель Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Горела четырехкомнатная квартира. Пламя распространилось в помещении площадью 20 квадратных метров.

Информация о пожаре поступила спасателям около 10:35. Тушить пламя отправились 12 спасателей и три спецмашины. В 11:10 они ликвидировали горение.

В комнате спасатели нашли тело мужчины. Сейчас устанавливаются обстоятельства смерти горожанина. Труп направили на экспертизу.

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Фото: Piter.tv