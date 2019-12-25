Петербурженка попала в больницу после падения из окна

Петербурженка выпала из окна ночью 11 декабря. Инцидент произошел на Красносельском шоссе.
По информации Piter.tv, свидетель случившегося позвонил в полицию и вызвал скорую. Женщину успели спасти, сейчас она находится в реанимации.
У пострадавшей диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытую травму живота, груди, закрытый перелом костей таза. Она находится в тяжелом состоянии.
На данный момент правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося. Подробности выясняются.
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Фото: Piter.tv
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