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Петербурженка попала в больницу после падения из окна
Сегодня, 11:43
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Петербурженка попала в больницу после падения из окна

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Женщину заметил прохожий. Он вовремя вызвал скорую помощь.

Петербурженка выпала из окна ночью 11 декабря. Инцидент произошел на Красносельском шоссе. 

По информации Piter.tv, свидетель случившегося позвонил в полицию и вызвал скорую. Женщину успели спасти, сейчас она находится в реанимации. 

У пострадавшей диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытую травму живота, груди, закрытый перелом костей таза. Она находится в тяжелом состоянии. 

На данный момент правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося. Подробности выясняются. 

Ранее на Piter.tv: на Кузнецова во время пожара погиб мужчина.

Фото: Piter.tv

Теги: женщина выпала из окна, красносельское шоссе, скорая помощь
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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