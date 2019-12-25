Петербурженка попала в больницу после падения из окна

Женщину заметил прохожий. Он вовремя вызвал скорую помощь.

Петербурженка выпала из окна ночью 11 декабря. Инцидент произошел на Красносельском шоссе.

По информации Piter.tv, свидетель случившегося позвонил в полицию и вызвал скорую. Женщину успели спасти, сейчас она находится в реанимации.

У пострадавшей диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытую травму живота, груди, закрытый перелом костей таза. Она находится в тяжелом состоянии.

На данный момент правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося. Подробности выясняются.

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Фото: Piter.tv