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На Кузнецова во время пожара погиб мужчина
Сегодня, 10:14
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На Кузнецова во время пожара погиб мужчина

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Квартиру тушили 15 спасателей и три спецмашины. 

В Красносельском районе Петербурга сегодня, 11 декабря, произошел пожар в жилом доме. На проспекте Кузнецова, 21, полыхала квартира. Об этом сообщили  в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Информация о возгорании поступила около 05:08. В  двухкомнатной отдельной квартире огонь распространился по площади четыре "квадрата". Пожар тушили 15 спасателей и три спецмашины. 

Сотрудники МЧС справились за 27 минут. Известно, что во время пожара погиб мужчина. 

Ранее на Piter.tv: во  время пожара во Всеволожске пострадала пожилая женщина.

Фото: Piter.tv

Теги: мчс, погиб во время пожара, пожар в квартире, проспект кузнецова
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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