На Кузнецова во время пожара погиб мужчина

Квартиру тушили 15 спасателей и три спецмашины.

В Красносельском районе Петербурга сегодня, 11 декабря, произошел пожар в жилом доме. На проспекте Кузнецова, 21, полыхала квартира. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Информация о возгорании поступила около 05:08. В двухкомнатной отдельной квартире огонь распространился по площади четыре "квадрата". Пожар тушили 15 спасателей и три спецмашины.

Сотрудники МЧС справились за 27 минут. Известно, что во время пожара погиб мужчина.

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Фото: Piter.tv