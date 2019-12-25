Во время пожара во Всеволожске пострадала пожилая женщина

Частный дом тушили 12 спасателей.

Во Всеволожске накануне, 11 декабря, произошел пожар. Об этом сообщили в прресс-службе главного управления МЧС РФ по Ленинградской области.

Инцидент произошел в Театральном переулке, 13. Огонь распространился по площади 100 "квадратов". Частный дом тушили 12 спасателей. Они ликвидировали возгорание к 23:30.

В результате случившегося пострадала 79-летняя женщина, она попала в больницу. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее на Piter.tv: пять человек пострадали во время столкновения автобусов на дороге Зеленогорск – Приморск – Выборг.

Фото: Pxhere