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Во время пожара во Всеволожске пострадала пожилая женщина
Сегодня, 9:42
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Во время пожара во Всеволожске пострадала пожилая женщина

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Частный дом тушили 12 спасателей.

Во Всеволожске накануне, 11 декабря, произошел пожар. Об этом сообщили в прресс-службе главного управления МЧС РФ по Ленинградской области. 

Инцидент произошел в Театральном переулке, 13. Огонь распространился по площади 100 "квадратов". Частный дом тушили 12 спасателей. Они ликвидировали возгорание  к 23:30.

В результате случившегося пострадала 79-летняя женщина, она попала в больницу. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее на Piter.tv: пять человек пострадали во время столкновения автобусов на дороге Зеленогорск – Приморск – Выборг.

Фото: Pxhere

Теги: всеволожск, ленобласть, пенсионерка, спасатели, театральный переулок
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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