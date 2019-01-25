  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Пять человек пострадали во время столкновения автобусов на дороге Зеленогорск – Приморск – Выборг
Сегодня, 19:55
90
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Пять человек пострадали во время столкновения автобусов на дороге Зеленогорск – Приморск – Выборг

0 0

По поручению прокурора Сергея Жуковского Выборгская городская прокуратура организовала проверку по факту происшествия.

Накануне, 9 декабря, на автомобильной дороге Зеленогорск – Приморск – Выборг произошло ДТП с участием двух автобусов. ПАЗ и "Ютонг" столкнулись из-за того, что один из водителей превысил скоростной режим на скользком шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В результате случившегося пострадали пять четыре пассажира и один водитель. По поручению прокурора Сергея Жуковского Выборгская городская прокуратура организовала проверку по факту происшествия.

Информации о состоянии пострадавших нет. Подробности выясняются. 

Ранее на Piter.tv: на Смольной набережной произошло ДТП, в котором пострадал ребенок.

Фото: Телеграм / Прокуратура Ленинградской области

Теги: автобусы столкнулись, дорога зеленогорск приморск выборг, паз и ютонг, пострадали пять человек
Категории: Лента новостей, Картина дня, Происшествия, Криминальные происшествия, ДТП, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии