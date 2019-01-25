Пять человек пострадали во время столкновения автобусов на дороге Зеленогорск – Приморск – Выборг

По поручению прокурора Сергея Жуковского Выборгская городская прокуратура организовала проверку по факту происшествия.

Накануне, 9 декабря, на автомобильной дороге Зеленогорск – Приморск – Выборг произошло ДТП с участием двух автобусов. ПАЗ и "Ютонг" столкнулись из-за того, что один из водителей превысил скоростной режим на скользком шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В результате случившегося пострадали пять четыре пассажира и один водитель. По поручению прокурора Сергея Жуковского Выборгская городская прокуратура организовала проверку по факту происшествия.

Информации о состоянии пострадавших нет. Подробности выясняются.

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Фото: Телеграм / Прокуратура Ленинградской области