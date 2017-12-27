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В общественной бане Сестрорецка нашли труп пенсионерки
Сегодня, 12:14
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Alena_Zinovieva
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В общественной бане Сестрорецка нашли труп пенсионерки

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Тело направили для экспертизы в морг.

В четверг, 1 ноября, в отделение полиции города Сестрорецка обратились местные жители и заявили о смерти пожилой женщины. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Прибывшие на место происшествия специалисты обнаружили на втором этаже женского отделения общественной бани труп пенсионерки. На теле отсутствуют внешние признаки насильственной смерти. В настоящий момент ведется расследование. Труп направлен в кронштадтский морг.  

Ранее мы писали, что у Володарского моста выловили труп молодого человека.

Фото: pixabay.com

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Теги: баня , обнаружили труп , погибла пенсионерка
Категории: Лента новостей Новости СПб Происшествия

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