В общественной бане Сестрорецка нашли труп пенсионерки

Тело направили для экспертизы в морг.

В четверг, 1 ноября, в отделение полиции города Сестрорецка обратились местные жители и заявили о смерти пожилой женщины. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Прибывшие на место происшествия специалисты обнаружили на втором этаже женского отделения общественной бани труп пенсионерки. На теле отсутствуют внешние признаки насильственной смерти. В настоящий момент ведется расследование. Труп направлен в кронштадтский морг.

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