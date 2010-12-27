Очевидцы сообщают, что мужчина упал с этого моста.

В четверг, 1 октября, у Володарского моста выловили труп молодого человека. Очевидцы сообщают, что мужчина упал с этого моста.

Прохожие сразу же вызвали соответствующие службы, чтобы спасти неизвестного. Однако, когда на место прибыли спасатели было уже позно.

Медики констатировали смерть, предположительно, наступившую от того, что тот захлебнулся в воде сказано в сообщении

В данный ммоент полицейские Невского района устанавливают личность погибшего.

Ранее мы сообщали о том, что на перекрестке улицы Бабушкина такси столкнулось с автомобилем полицейских

Фото:Экстренный вызов Санкт-Петербург/вк