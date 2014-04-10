С 22 августа ограничивается движение транспорта по Володарскому мосту

В Невском районе ведутся работы по ремонту дорог. В связи с этим с 22 августа будет ограничен проезд по Володарскому мосту. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.
Ограничения снимут 2 сентября. Водителей попросили соблюдать скоростной режим и держать дистанцию.
Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ.
Пресс-служба ГАТИ
Напомним, что до 7 сентября будет закрыто движение транспорта по улице Лопатина.
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Фото: Pxhere
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