С 22 августа ограничивается движение транспорта по Володарскому мосту

Ограничения снимут 2 сентября.

В Невском районе ведутся работы по ремонту дорог. В связи с этим с 22 августа будет ограничен проезд по Володарскому мосту. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Ограничения снимут 2 сентября. Водителей попросили соблюдать скоростной режим и держать дистанцию.

Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ. Пресс-служба ГАТИ

Напомним, что до 7 сентября будет закрыто движение транспорта по улице Лопатина.

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Фото: Pxhere