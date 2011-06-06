Ремонт Володарского моста завершен

Все ограничения для автомобилистов сняты.

Дорожные работы на Володарском мосту в Петербурге завершены. Специалисты заменили покрытие переправы на площади более 13 тыс. "квадратов", рассказали в пресс-службе СПб ГБУ "Мостотрест".

Работы проводили поэтапно и с использованием различных видов асфальта. Так, в зоне трамвайных путей применялся литой асфальтобетон, а на разводном пролетном строении уложили тонкослойное покрытие системы "Кронфлекс".

Ремонт переправы шел с середины июля. В настоящее время на ней уже нанесена дорожная разметка, все ограничения для автомобилистов сняты.

Ранее асфальт отремонтировали на Приморском проспекте.

Фото: пресс-служба СПб ГБУ "Мостотрест"