Очевидцы сообщают, что занята одна полоса дороги в сторону центра.

В четверг, 1 ноября, на перекрестке улицы Бабушкина такси столкнулось с автомобилем полицейских. Очевидцы сообщают, что занята одна полоса дороги в сторону центра.

Раньше водители маршрутных транспортных средств были профессионалами. Сейчас каждый, у кого есть паспорт может водить такси, которое по сути тоже пассажирский транспорт возмущается очевидец

На кадрах видно, что ДТП произошло около пешеходного перехода. Известно, что в аварии никто не пострадал.

Ранее мы сообщали о том, что Хаммер перевернул на крышу Ладу на пересечении 3-го Верхнего и проспекта Энгельса

Фото:ДТП и ЧП Петербург/вк