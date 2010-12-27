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На перекрестке улицы Бабушкина такси столкнулось с автомобилем полицейских
Сегодня, 19:02
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IRINA_CHALKINA
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На перекрестке улицы Бабушкина такси столкнулось с автомобилем полицейских

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Очевидцы сообщают, что занята одна полоса дороги в сторону центра.

В четверг, 1 ноября, на перекрестке улицы Бабушкина такси столкнулось с автомобилем полицейских. Очевидцы сообщают, что занята одна полоса дороги в сторону центра.

Раньше водители маршрутных транспортных средств были профессионалами. Сейчас каждый, у кого есть паспорт может водить такси, которое по сути тоже пассажирский транспорт

возмущается очевидец 

На кадрах видно, что ДТП произошло около пешеходного перехода. Известно, что в аварии никто не пострадал. 

Ранее мы сообщали о том, что Хаммер перевернул на крышу Ладу на пересечении 3-го Верхнего и проспекта Энгельса

Фото:ДТП и ЧП Петербург/вк

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Теги: дтп машина полицейских , дтп улица бабушкина , улица бабушкина
Категории: Лента новостей Происшествия ДТП Новости СПб

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