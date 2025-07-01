Две фуры врезались на трассе М-11 в сторону Петербурга, движение ограничено

На трассе М-11 Нева в направлении Санкт-Петербурга 8 июля произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух грузовых автомобилей. Авария случилась на 596-м километре. По словам очевидцев, у одного из грузовиков серьёзно повреждена кабина, у обеих машин пострадали прицепы. Информации о пострадавших и разливе топлива не поступало.
Из-за столкновения движение на участке осуществляется медленно, с ограничениями. Водителям рекомендуют заранее выбирать пути объезда и закладывать дополнительное время на дорогу.
Ранее мы рассказывали о том, что в Сланцах на пересечении улиц Ломоносова и Жуковского водитель Geely 2000 года рождения не пропустил мотоцикл Yamaha под управлением мужчины 1986 года рождения и врезался в него.
Фото: пресс-служба ГАИ
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