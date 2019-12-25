Учредителя ритуальной фирмы в Петербурге пытали ради денег

Полиция Санкт-Петербурга установила и задержала участников налёта на пожилую пару, один из которых — соучредитель коммерческой организации.

В Санкт-Петербурге сотрудники МВД задержали четверых граждан, подозреваемых в вооружённом налёте на пожилую пару. Об этом сообщила пресс-служба министерства в Telegram.

По версии следствия, жертвой стал 79-летний соучредитель компании, предоставляющей ритуальные услуги. Нападавшие проникли в его жилище и потребовали предоставить комбинацию от сейфа. В ходе допроса с применением силы злоумышленники нанесли мужчине множественные травмы, в том числе повредили пальцы ног при помощи молотка. Насилие происходило в присутствии супруги пострадавшего.

Злоумышленники похитили наличные средства на сумму 4,6 миллиона рублей, а также мобильные телефоны супругов. После того как нападавшие скрылись, женщине удалось самостоятельно освободиться и оказать помощь мужу, после чего она вызвала правоохранителей.

Пострадавший был госпитализирован. Следственные органы установили личность подозреваемых, и 1 июля они были задержаны. Возбуждено уголовное дело по статье о разбое с причинением тяжкого вреда здоровью.

Ранее сообщалось, что полиция Петербурга задержала жителя Пскова, который выманил у одиноких девушек 2 млн рублей.

Фото: Telegram-канал "МВД МЕДИА"