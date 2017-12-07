На Миргородской очередное ДТП с такси

По предварительной версии таксист врезался в Audi во время разворота.

В Петербурге 7 декабря на улице Миргородской произошло ДТП с участием трех авто, сообщают очевидцы.

Авария произошла около часа дня. Такси компании "Таксовичкоф" совершало разворот, а слева от нее ехала Audi. Как оказалось, во время столкновения также пострадала припаркованная KIA.

Очевидцы рассказали, что в результате происшествия никто не пострадал, но на место ДТП прибыла скорая. Сотрудники ГИБДД устанавливают причину случившегося. Движению не мешают.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Видео: Piter.tv