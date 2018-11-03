"ТаксовичкоФ" запустит в Петербурге курьерскую службу

Сервис будет называться "КурьерчикоФ".

В ближайшее время в Петербурге появится новая курьерская служба. Жители города смогут доставлять письма и посылки по городу с помощью сервиса "КурьерчикоФ". Проект принадлежит фирме "ТаксовичкоФ". На эти цели организация выделит 50 млн рублей. Об этом сообщает АБН.

Сейчас у фирмы есть дополнительная услуга "Курьерская доставка". Водители "ТаксовичкоФ" перевозят документы, бандероли, посылки и небольшие грузы (до 100 кг) от подъезда до подъезда. Цена такой доставки равна цене поездки на такси.

В настоящее время компания дорабатывает новое программное обеспечение, которое будет учитывать вес посылки, этаж, наличие грузового лифта в доме, а также желание водителей быть курьерами. Сейчас идет решение юридических вопросов и регистрация бренда "КурьерчикоФ".

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