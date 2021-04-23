Банк России предупредил о мошенничестве под видом курьеров маркетплейсов

Аферисты просят личные данные для доставки "уже оплаченного товара".

Центральный Банк России предупреждает о новом виде мошенничества, при котором злоумышленники "переквалифицировались" в курьеров маркетплейсов. Соответствующее заявление опубликовано на официальных онлайн-ресурсах государственного финансового регулятора. Специалисты объяснили, что преступники звонят людям под видом сотрудников популярных в стране маркетплейсов или доставщиков. Они сообщают о доставке якобы уже оплаченного товара и просят подтвердить получение заказа.

Если человек пытается объяснить, что ничего не покупал, то мошенники дают понять, что заказ, скорее всего, оформлен в качестве подарка кем-то из знакомых и что ошибки с адресатом нет. сообщение пресс-службы ЦБ РФ

В целях убедительности лжепредставители онлайн-платформ иногда называют данные получателя: его ФИО,адрес доставки либо по месту регистрации или фактического проживания, либо по месту работы. Далее злоумышленники просят человека подтвердить дату и место вручения заказа, для чего якобы им требуется назвать код из SMS-сообщения или PUSH-уведомления.

В сообщении, которое приходит во время разговора, содержится одноразовый пароль от банка. Его мошенники используют для входа в интернет-банк и свободно похищают со счета деньги. сообщение пресс-службы ЦБ РФ

Банк России рекомендует гражданам при поступлении такого телефонного звонка прерывать разговор, так как нельзя сообщать коды из смс-сообщений или пуш-уведомлений вне зависимости от того, кем представился звонящий или под каким предлогом он пытается выманить эти сведения. Важно знать, что настоящие сотрудники маркетплейсов никогда не запрашивают паспортные данные, коды из смс-сообщений или данные банковской карты у пользователя.

МВД назвало студентов лакомой мишенью для мошенников.

Фото: Telegram / Банк России