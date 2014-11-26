  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
МВД назвало студентов лакомой мишенью для мошенников
Сегодня, 9:45
113
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

МВД назвало студентов лакомой мишенью для мошенников

0 0

Правоохранители предупредили о том, что молодежь становится целенаправленной целью аферистов в мессенджерах.

Российские правоохранительные органы назвали студентов лакомой мишенью для аферистов. Соответствующее заявление сделали представители Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий при МВД РФ. Полицейские пояснили, что молодые люди в данной категории  уже имеют банковские карты, подработку и возможность взять кредит, однако в силу возраста ещё не сталкивались с государственными институтами. Эти условия делают из них потенциальную жертву мошенников, так как они не способны отличить настоящую ситуацию от придуманной злоумышленниками. В качестве примера приводятся проблемы  студентов Томского государственного университета. Преступники массово представляются сотрудниками ректората, деканата или управлений вуза для того, чтобы обеспечить первый контакт и начать сложную атаку на недавних выпускников школы.

С начала года в вузе объявилось 16 "новых проректоров"! Основные используемые схемы: "фейк босс" от имени руководства вуза и имитация атаки на важные сервисы.

пост от киберполиции

В МВД напоминают, что руководство университета никогда не создает личные чаты со студентами в мессенджерах и не проводит разбирательства с ними в онлайн-формате. Официальное общение ведется исключительно через каналы вуза. Ключевыми признаками обмана мошенниками в этом случае являются ситуации, когда человеку предлагается принимать решение и действовать здесь и сейчас. Полицейские отметили, что в реальности такого практически не происходит, поэтому, если вас торопят, то, вероятно, речь идет о аферистах. Если в переписке звучат отсылки к ФСБ, МВД или другим надзорным или силовым ведомствам, то важно не паниковать, а немедленно положить трубку и перезвонить по официальным телефонным номерам для проверки информации.

Главное правило: вас никто и никогда не попросит перевести деньги. Ни за "восстановление доступа", ни за "закрытие штрафа", ни под любым другим предлогом. Любая просьба о переводе — это однозначно мошенничество.

пост от киберполиции

МВД блокирует телефонные номера абонентов, сдающих в аренду свои аккаунты.

Фото: Piter.tv

Теги: мвд, мошенничество, студенты
Категории: Лента новостей, Тема дня, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии