МВД назвало студентов лакомой мишенью для мошенников

Правоохранители предупредили о том, что молодежь становится целенаправленной целью аферистов в мессенджерах.

Российские правоохранительные органы назвали студентов лакомой мишенью для аферистов. Соответствующее заявление сделали представители Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий при МВД РФ. Полицейские пояснили, что молодые люди в данной категории уже имеют банковские карты, подработку и возможность взять кредит, однако в силу возраста ещё не сталкивались с государственными институтами. Эти условия делают из них потенциальную жертву мошенников, так как они не способны отличить настоящую ситуацию от придуманной злоумышленниками. В качестве примера приводятся проблемы студентов Томского государственного университета. Преступники массово представляются сотрудниками ректората, деканата или управлений вуза для того, чтобы обеспечить первый контакт и начать сложную атаку на недавних выпускников школы.

С начала года в вузе объявилось 16 "новых проректоров"! Основные используемые схемы: "фейк босс" от имени руководства вуза и имитация атаки на важные сервисы. пост от киберполиции

В МВД напоминают, что руководство университета никогда не создает личные чаты со студентами в мессенджерах и не проводит разбирательства с ними в онлайн-формате. Официальное общение ведется исключительно через каналы вуза. Ключевыми признаками обмана мошенниками в этом случае являются ситуации, когда человеку предлагается принимать решение и действовать здесь и сейчас. Полицейские отметили, что в реальности такого практически не происходит, поэтому, если вас торопят, то, вероятно, речь идет о аферистах. Если в переписке звучат отсылки к ФСБ, МВД или другим надзорным или силовым ведомствам, то важно не паниковать, а немедленно положить трубку и перезвонить по официальным телефонным номерам для проверки информации.

Главное правило: вас никто и никогда не попросит перевести деньги. Ни за "восстановление доступа", ни за "закрытие штрафа", ни под любым другим предлогом. Любая просьба о переводе — это однозначно мошенничество. пост от киберполиции

МВД блокирует телефонные номера абонентов, сдающих в аренду свои аккаунты.

Фото: Piter.tv