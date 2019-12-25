Спрос на курьеров в Петербурге за год вырос почти в 5 раз

За три недели октября спрос на курьеров вырос на 13%.

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы и подбору персонала SuperJob поделился с Piter.tv результатами анализа динамики спроса и зарплат на рынке труда в сфере курьерской доставки.

Так, за первые три недели октября спрос на курьеров в целом по стране вырос на 10%. В Петербурге, по сравнению с октябрем прошлого года, вакансий для курьеров стало больше в 4,8 раза. Также за октябрь спрос вырос на 13% по отношению к сентябрю. Пеший курьер в среднем получает по 45 тыс. рублей в месяц, а "потолок" – 75 тыс. рублей. Курьер на личной машине получает 70 тыс. в месяц, а максимум может получить 120 тыс. рублей.

Похожая ситуация замечена в Москве, однако там зарплаты выше.

За прошедший год вакансий для курьеров в стране стало больше на 420%.

Ранее мы писали, что Российский союз туриндустрии выступает против введения в Петербурге ограничительных мер.

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