Российский союз туриндустрии выступает против введения в Петербурге ограничительных мер

Обращение передали в Смольный на имя губернатора.

В эти выходные Российский союз туриндустрии призвал Смольный не вводить локдаун и не ужесточать антикоронавирусные меры в сфере гостеприимства.

Российский союз туриндустрии на Северо-Западе и филиал Российской гостиничной ассоциации в Петербурге и Ленобласти отправили обращение на имя губернатора Александра Беглова.

Поскольку совсем недавно Петербург принимал Евро-2020 и ПМЭФ, а также другие крупные мероприятия, в гостиницах уровень вакцинации один из самых высоких по сравнению с другими предприятиями.

Уточняется, что если появятся еще более жесткие меры, то бизнес может потерять доверие к власти, поскольку предприниматели выполняли все требования ради сохранения деятельности в пандемию.

Бизнесмены посчитали, что потенциальная ёмкость всех гостиниц равна 47 тыс. номеров, то есть город может принять не более 80 тыс. человек, с учетом одно- и двухместных номеров. А с учетом плохой погоды осенью, 100% нагрузки не будет. При этом пассажиропоток в метро равен 2,5 млн человек ежедневно, то есть, если все гостиницы будут забиты, туристы составят всего 3-4% от всех, кто перемещается по городу. Бизнесмены уверены, что такое количество туристов не повлияет на динамику распространения вируса.

В случае, если локдаун повторится, то это приведет к "невосполнимому урону и к невозможности быстро восстановить турпоток после снятия ограничений".

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