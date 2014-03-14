Сотрудники ГМЗ "Петергоф" могут остаться без зарплаты из-за низких доходов музея

Основную прибыль приносили иностранные туристы.

В декабре сотрудники государственного музея-заповедника "Петергоф" смогут остаться без зарплаты, поскольку основную прибыль приносили иностранные туристы. Об этом на пресс-конференции в ТАСС заявила директор музея Елена Кальницкая.

В этом году музей-заповедник посетили 3,2 млн российских туристов. Количество посетителей снизилось на 8,3% по сравнению с показателями допандемийного 2019 года. Однако некоторые музеи на посещаемость не жалуются.

В этом году Ораниенбаум посетили 302 тысячи человек – на 189% больше, чем в прошлом году. Дворец Петра III в Ораниенбауме посетили 10 846 человек – это на 800% больше, чем в том же 2020 году.

А вот аудитория в социальных сетях музея-заповедника выросла по сравнению с прошлым годом: в Instagram – на 27%, ВКонтакте – на 33%, Facebook – на 102%.

Также в этом году музей-заповедник добился реставрационных достижений. После двухлетней реставрации вновь открылся Екатерининский корпус. Также ГАТИ выдала разрешение на реставрацию павильона "Эрмитаж".

Ранее стало известно, что музей-заповедник будет принимать посетителей по QR-кодам.

Фото: Piter.tv