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Сотрудники ГМЗ "Петергоф" могут остаться без зарплаты из-за низких доходов музея
Сегодня, 19:14
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Сотрудники ГМЗ "Петергоф" могут остаться без зарплаты из-за низких доходов музея

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Основную прибыль приносили иностранные туристы.

В декабре сотрудники государственного музея-заповедника "Петергоф" смогут остаться без зарплаты, поскольку основную прибыль приносили иностранные туристы. Об этом на пресс-конференции в ТАСС заявила директор музея Елена Кальницкая.

В этом году музей-заповедник посетили 3,2 млн российских туристов. Количество посетителей снизилось на 8,3% по сравнению с показателями допандемийного 2019 года. Однако некоторые музеи на посещаемость не жалуются.

В этом году Ораниенбаум посетили 302 тысячи человек – на 189% больше, чем в прошлом году. Дворец Петра III в Ораниенбауме посетили 10 846 человек – это на 800% больше, чем в том же 2020 году. 

А вот аудитория в социальных сетях музея-заповедника выросла по сравнению с прошлым годом: в Instagram – на 27%, ВКонтакте – на 33%, Facebook – на 102%.

Также в этом году музей-заповедник добился реставрационных достижений. После двухлетней реставрации вновь открылся Екатерининский корпус. Также ГАТИ выдала разрешение на реставрацию павильона "Эрмитаж".

Ранее стало известно, что музей-заповедник будет принимать посетителей по QR-кодам.

Фото: Piter.tv

Теги: доходы, петергоф, сотрудники
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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