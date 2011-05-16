Екатерининский корпус будет открыт для посетителей 21 мая.

После двухлетней реставрации вновь открывается Екатерининский корпус в Петергофе. Об этом в четверг, 20 мая, сообщили в пресс-службе ГМЗ "Петергоф".

Реставрация началась в 2018 году. Начальник экспозиционной службы музея-заповедника Нино Вахания рассказала, что корпус отныне доступен для маломобильных граждан. Так, на входе и между залами установлены пандусы. Также в каждом зале будут установлены аннотации, которые выполнены шрифтом Брайля.

Обновлению подлежали и интерьеры дворца. Специалисты очистили лепку, изразцовые печи и камины, отреставрировали декоративную роспись. К тому же, "при разборе и реставрации крыльца, выходящего в Монплезирский сад" был обнаружен настоящий цвет фасада, придуманный архитектором Растрелли.

Сотрудники музея также разработали мультимедийные приложения для панелей в Желтом зале и Подогревальне специально к открытию музея. Одно предложение рассказывает о парадных сервизах, а другое - о кулинарных предпочтениях императоров династии Романовых.

Екатерининский корпус будет открыт для посетителей 21 мая. Время работы с 10:30 до 18:00. Выходной день - четверг.

Ранее мы писали, что в Петербурге для посетителей вновь открывается Домик Петра I.

Фото: peterhofmuseum.ru