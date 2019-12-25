В Петербурге для посетителей вновь открывается Домик Петра I

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В Петербурге, в субботу, 15 мая, для посетителей вновь открывается Домик Петра I. Об этом сообщили сотрудники Русского Музея на официальной странице в социальной сети Вконтакте.

Напомним, весной этого началась реставрация домика, которая растянется на два года. Отмечается, что реставрация пройдет по поручению президента, поскольку в 2022 году празднуется 350-летие Петра Великого. Помимо обновления здания специалисты собираются отреставрировать и экспонаты, которые в нем находятся: например, кресло Петра I из его кабинета.

Ранее мы писали, что "Ночь музеев" в Петербурге пройдёт в ночь с 22 на 23 мая.

Фото: wikiway.com