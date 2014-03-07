Минкульт выделит деньги на реставрацию Домика Петра I в Петербурге

Работы приурочены к праздновании 350-летия Петра Великого в 2022 году.

Министерство культуры РФ выделит деньги на реставрацию Домика Петра I, одного из первых зданий Петербурга. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой замминистра культуры РФ Алла Манилова.

Домик находится в ведении Русского музея, уже готовится проектная документация по реставрации объекта, после чего министерство выделит финансирование на проведение работ. Отмечается, что реставрация Домика пройдет по поручению президента, поскольку в 2022 году празднуется 350-летие Петра Великого. К юбилейным мероприятиям закончить работы не успеют, однако, по словам Маниловой, важно начать реставрацию.

Помимо обновления здания специалисты собираются отреставрировать и экспонаты, которые в нем находятся: например, кресло Петра I из его кабинета.

Ранее мы писали, что в Петербурге выделено почти 40 млн рублей на продолжение реставрации памятника Николаю I.

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