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Участникам "Ночи музеев" в 2021 году придется определиться с программой при покупке билетов
Сегодня, 13:22
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Участникам "Ночи музеев" в 2021 году придется определиться с программой при покупке билетов

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Купить билет и прийти в музей в любое время "Ночи музеев" уже не получится.

Стало известно, как и когда пройдет "Ночь музеев" в этому году. Информация об этом появилась на страничке мероприятия в "ВКонтакте".

"Ночь музеев" запланирована на 22-23 мая в офлайн-формате. Свои двери для посетителей откроют более 80 музеев, галерей, библиотек, выставочных и концертных залов. Среди них — Ленинградский зоопарк, Исторический парк "Россия — моя история", Интерактивный центр истории метрополитена, мастерская Аникушина, Музей интерактивной науки "ЛабиринтУм", Планетарий на станции метро "Горьковская" и многие другие.

Темой этого года, которой будет посвящена специальная программа, станет "Звук". Некоторые музеи будут открыты с 18:00 до 23:00, а какие-то всю ночь до 06:00. 

Посетителей предупреждают, что при покупке билета нужно будет сразу выбрать музей и время посещения. Продажа билетов начнется 1 мая. Количество музеев, которое можно посетить, будет ограничено. По словам организаторов, чаще всего участники успевают побывать в 3-5 музеях. 

Напомним, что в 2020-го "Ночь музеев" не состоялась из-за пандемии коронавируса. Об этом объявили за три дня до начала мероприятия. 

Фото: Фото: ВКонтакте/Колпино 

Теги: культура, ночь музеев
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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