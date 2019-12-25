Участникам "Ночи музеев" в 2021 году придется определиться с программой при покупке билетов

Купить билет и прийти в музей в любое время "Ночи музеев" уже не получится.

Стало известно, как и когда пройдет "Ночь музеев" в этому году. Информация об этом появилась на страничке мероприятия в "ВКонтакте".

"Ночь музеев" запланирована на 22-23 мая в офлайн-формате. Свои двери для посетителей откроют более 80 музеев, галерей, библиотек, выставочных и концертных залов. Среди них — Ленинградский зоопарк, Исторический парк "Россия — моя история", Интерактивный центр истории метрополитена, мастерская Аникушина, Музей интерактивной науки "ЛабиринтУм", Планетарий на станции метро "Горьковская" и многие другие.

Темой этого года, которой будет посвящена специальная программа, станет "Звук". Некоторые музеи будут открыты с 18:00 до 23:00, а какие-то всю ночь до 06:00.

Посетителей предупреждают, что при покупке билета нужно будет сразу выбрать музей и время посещения. Продажа билетов начнется 1 мая. Количество музеев, которое можно посетить, будет ограничено. По словам организаторов, чаще всего участники успевают побывать в 3-5 музеях.

Напомним, что в 2020-го "Ночь музеев" не состоялась из-за пандемии коронавируса. Об этом объявили за три дня до начала мероприятия.

Фото: Фото: ВКонтакте/Колпино