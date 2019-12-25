"Ночь музеев" в Петербурге перенесли на 2021 год

В ноябре запланирована "Ночь искусств".

"Ночь музеев" не состоится в Петербурге в 2020-м году. До нее оставалось всего 3 дня. Сообщение об этом появилось на сайте события.

Это связано с эпидемиологической ситуацией в стране и мире. Посетить лично музеи не получится, однако можно будет стать участником событий онлайн, которые подготовили музеи города. Также рассматривается вариант с проведением "Ночи искусств" в ноябре. В 2019-м году ее посетили более 100 тыс. человек.

Музеи работаю над программой с учетом возможного соблюдения социальной дистанции и ограничения количества посетителей в залах.

В 2021 году "Ночь музеев" запланирована на 15 мая.

Как событие прошло в прошлом году вы можете увидеть здесь.

Фото: Piter.TV