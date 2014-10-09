ГАТИ выдала разрешение на реставрацию павильона "Эрмитаж" в Петергофе

Работы разрешены до 20 августа 2023 года.

Государственная административно-техническая инспекция Петербурга (ГАТИ) выдала разрешение для работ по сохранению объекта культурного наследия "Эрмитаж: павильон Эрмитаж, ров и мост" в Нижнем парке Петергофа. Об этом на своей странице ВКонтакте рассказал начальник инспекции Олег Зотов.

ГАТИ выдала государственному музею-заповеднику "Петергоф" ордер на установку и размещение строительных лесов и складирование материалов. Работы разрешены до 20 августа 2023 года.

В июле этого года музей-заповедник разместил на сайте госзакупок заявку на поиск подрядчика для реставрации павильона. Победителем стала строительная компания "Профиль", которой предстоит привести в порядок сам дворец, а также ров и мост. Изначально работы оценивались в 43,3 млн рублей. Компания предложила 43 млн рублей.

Также в Петербурге взялись за колокольню Николо-Богоявленского Морского собора. Реставрацию должны завершить в 2022 году.

Фото: ВКонтакте / Олег Зотов