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ГАТИ выдала разрешение на реставрацию павильона "Эрмитаж" в Петергофе
Сегодня, 16:19
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ГАТИ выдала разрешение на реставрацию павильона "Эрмитаж" в Петергофе

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Работы разрешены до 20 августа 2023 года. 

Государственная административно-техническая инспекция Петербурга (ГАТИ) выдала разрешение для работ по сохранению объекта культурного наследия "Эрмитаж: павильон Эрмитаж, ров и мост" в Нижнем парке Петергофа. Об этом на своей странице ВКонтакте рассказал начальник инспекции Олег Зотов. 

ГАТИ выдала государственному музею-заповеднику "Петергоф" ордер на установку и размещение строительных лесов и складирование материалов. Работы разрешены до 20 августа 2023 года. 

В июле этого года музей-заповедник разместил на сайте госзакупок заявку на поиск подрядчика для реставрации павильона. Победителем стала строительная компания "Профиль", которой предстоит привести в порядок сам дворец, а также ров и мост. Изначально работы оценивались в 43,3 млн рублей. Компания предложила 43 млн рублей. 

Также в Петербурге взялись за колокольню Николо-Богоявленского Морского собора. Реставрацию должны завершить в 2022 году.

Фото: ВКонтакте / Олег Зотов

Теги: гати, павильон эрмитаж, петергоф, реставрация
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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Орлов Андрей
Сегодня 17:48

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