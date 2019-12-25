Реставрацию колокольни Николо-Богоявленского Морского собора должны завершить в 2022 году

В этом году на работы выделили 113,7 млрд рублей.

К 2022 году специалисты должны завершить реставрацию колокольни Николо-Богоявленского Морского собора. В пресс-службе вице-губернатора Николая Линченко отметили, что в этом году на работы выделили 113,7 млрд рублей.

Так, сильно разрушились штукатурные и красочные слои фасадов, повредились элементы лепного декора, также рассохлись деревянные элементы фонаря колокольни. Чиновник ознакомился с ходом реставрации и принял решение про усилению и переборке сгнивших элементов перекрытий.

В последний раз реставрация проводилась в 1956 году, а саму колокольню возвели в 1758 году.

Между тем, Медного всадника также ожидает реставрация. Его окутают строительными лесами в середине октября.

Фото: НИКОЛО-БОГОЯВЛЕНСКИЙ МОРСКОЙ СОБОР НИКОЛЬСКИЙ / Вконтакте