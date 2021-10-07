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Медного всадника окутают строительными лесами в середине октября
Сегодня, 20:25
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Медного всадника окутают строительными лесами в середине октября

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Реставрацией будет заниматься ООО "Реставрационная мастерская "Наследие". 

Медного всадника окутают строительными лесами в середине октября. Об этом "Петербургскому дневнику" рассказали в пресс-службе Государственного музея городской скульптуры. 

В настоящее время специалисты ведут работы по монтажу строительного городка. В скором времени они начнут подводить электричество и организовывать проезд для техники. Леса вокруг памятника начнут устанавливать приблизительно с 15 октября. 

Ранее Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) выдала ордер на установку и размещение строительных лесов для реставрационных работ. Производство работ разрешено по 7 мая 2022 года. Реставрацией будет заниматься ООО "Реставрационная мастерская "Наследие". 

Памятник Петру I скульптора Этьена Фальконе открыли в 1782 году. Последняя масштабная реставрация Медного всадника проводилась в 1976 году.

Фото: pixabay

Теги: медный всадник, реставрация
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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