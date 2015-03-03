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Памятник императору Петру I будут реставрировать до 7 мая 2022 года
Сегодня, 15:32
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Памятник императору Петру I будут реставрировать до 7 мая 2022 года

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Производить работы на Сенатской площади будет ООО "Реставрационная мастерская "Наследие".

Государственная административно-техническая инспекция выдала ордер на установку и размещение строительных лесов для работ по сохранению объекта культурного наследия памятник императору Петру I ("Медный всадник"). Об этом сообщила пресс-служба инспекции.

Производить работы на Сенатской площади будет ООО "Реставрационная мастерская "Наследие". Производство работ разрешено по 7 мая 2022 года.

Ранее ГАТИ внесла изменения в правила благоустройства территории Петербурга.

Фото: pixabay

Теги: гати, медный всадник
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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