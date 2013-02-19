ГАТИ внесла изменения в правила благоустройства территории Петербурга

Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) Петербурга внесла изменения в правила благоустройства территории. Постановление опубликовано на сайте городской администрации. Об этом сообщили в пресс-службе администрации губернатора города.

Отныне запрещены технологические перерывы при производственных работах, если только они не предусмотрены графиком при получении ордера. Если перерыв необходим, то рабочие должны будут провести первичное восстановление благоустройства: убрать временные ограждения, строительные материалы и технику.

Также, согласно изменениям, после земляных работ асфальтобетонное покрытие внутриквартальных проездов должно быть восстановлено на всю ширину проезда и тротуара и по длине должно на метр перекрывать зону производства работ.

Кроме того, ГАТИ сократила срок рассмотрения заявок на включение работ в адресную программу – с 15 до 10 дней.

Фото: Piter.tv