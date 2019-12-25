Музей-заповедник "Петергоф" будет принимать посетителей по QR-кодам

Работа дворцов будет во многом зависеть от количества смотрителей.

В пятницу, 22 октября, представители ГМЗ "Петергоф" рассказали, как будет работать музей-заповедник в ближайшие недели.

По словам директора Елены Кальницкой, парки смогут принять всех желающих, поскольку они бесплатные. Все, кроме Ораниенбаума, где значительная часть закрыта вообще.

Однако отдельной темой для обсуждения являются дворцы. По словам Кальницкой, они оказались в сложном положении, потому что активный возраст музейных смотрителей составляет на данный момент 60 лет. Работа дворцов будет зависеть от количества работников, которые уже вакцинировались.

Помимо этого заместитель генерального директора по культурно-просветительской работе Роман Ковриков отметил, что руководство музея готово базово: они понимают, каким образом отслеживать наших гостей-посетителей по QR-кодам. Отмечается, что никаких личных данных сотрудники не увидят.

Ранее мы писали, что с 18 октября парки и музеи Петергофа переходят на зимний режим работы.

Фото: Петергоф / Вконтакте