С 18 октября парки и музеи Петергофа переходят на зимний режим работы

В музее выключили фонтаны, парк посетить можно будет бесплатно, также у жителей и гостей Петербурга появится возможность приобрести билеты онлайн во все открытые музеи.

С понедельника, 18 октября, государственный музей-заповедник "Петергоф" переходит на зимний режим работы. Об этом сообщили в пресс службе музея.

В музее выключили фонтаны, парк посетить можно будет бесплатно, также у жителей и гостей Петербурга появится возможность приобрести билеты онлайн во все открытые музеи.

Отныне Нижний парк работает с 9:00 до 18:00, парк Александрия – с 9:00 до 20:00, парк Ораниенбаума – с 9:00 до 19:00. Верхний сад по-прежнему закрыт на реставрацию.

Большой петергофский дворец и музей "Особая кладовая" будут работать ежедневно (кроме понедельника и последнего вторника каждого месяца) с 10:30 до 18:00. Музеи Банного и Екатерининского корпусов и историко-культурный проект "Государевы потехи" открыты каждые выходные с 10:30 до 17:00. С подробным режимом работы музеев можно ознакомиться на сайте ГМЗ "Петергоф".

Ранее на зимний режим работы перешел Ботанический сад Петербурга.

Фото: Piter.TV