Ботанический сад Петербурга переходит на зимний режим работы

Новое расписание вступит в силу в понедельник, 4 октября.

С понедельника, 4 октября, в Петербурге Ботанический сад Петра Великого переходит на зимний режим работы. Об этом сообщили на официальной странице сада в соцсети "ВКонтакте".

В публикации указано, что кассы будут работать ежедневно с 10:00 до 16:30.

Недавно Piter.tv писал, что в Ботаническом саду стартует фестиваль кленов. Для гостей организация приготовила выставку, в которой будут представлены 50 видов клена. Кроме того, посетители увидят в Парке-дендрарии Аллею стихов.

Ранее в СПбГУ начали восстановление Ботанического сада с открытия Японского сада. Воссоздании и реставрация сада началась в 2018 году.

Фото: Вконтакте / Ботанический сад БИН РАН