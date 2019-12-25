В Петербурге в эти выходные пройдет Фестиваль кленов

В Ботаническом саду Петра Великого горожане смогут увидеть более 50 видов клена.

Сегодня, 2 октября, в Ботаническом саду стартует фестиваль кленов. Для гостей организация приготовила выставку, в которой будут представлены 50 видов клена. Кроме того, посетители увидят в Парке-дендрарии Аллею стихов. Об этом сообщили в группе "Ботанический сад БИН РАН".

Горожанам предложат совершить прогулку вокруг нижней чаши пруда в Японском саду и посетить выставка Ботанической живописи. Для детей работники организации подготовили квест.

Открытие мероприятия запланировали на 10 утра. Завершится фестиваль вечером 3 октября около 16:30 часов.

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