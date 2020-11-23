Куда сходить в Петербурге на выходных 2 и 3 октября

Piter.TV предлагает небольшую подборку мероприятий на выходные.

Выходные в Петербурге обещают теплую, до +13 градусов, погоду и даже солнце. В самый раз, чтобы отправиться в какой-нибудь парк, вдоволь нагуляться и заодно наделать осенних фотографий. Если вы еще не слышали про арт-инсталляцию "Ленинградские светлячки" в Приморском парке, смотрите, как это выглядит. Уличные работы посвящены 80-летию начала блокады и авиационной защите Ленинграда. Или загляните в Измайловский сад, где на днях установили огромные качели. Покататься на них можно даже компании из четырех человек.

А Piter.TV традиционно делится подборкой различных мероприятий на выходные, выбрать есть из чего: фестивали, выставки, концерт и вечеринка.

Суббота, 2 октября

Начать выходные можно с мини-фестиваля "Азиатская осень", который пройдет в библиотеке Паустовского. Организаторы подготовили рассказы о японской чайной церемонии и индийских эфирных маслах, площадку для игры в го, мастер-класс по искусству икэбана Согэцу и медитациям. В программе обещают много интересного о культурах Японии, Китая, Кореи и Индии. Вход свободный, но нужно зарегистрироваться.

Начало в 14:00, ул. Варшавская, 37. к. 1

В Сестрорецке часом позже стартует открытая встреча в Творческой мастерской актера и режиссера Бориса Бирмана. Здесь всех желающих старше 12 лет учат актерскому мастерству и публичным выступлениям, при этом никакой специальной подготовки к первой встрече не потребуется. Занятие бесплатное, но нужна предварительная запись: можно позвонить по телефону 246 24 03 или заполнить анкету.

Начало в 15.00, Сестрорецк, ул. Токарева, 10.

Любителям винтажа понравится тематическая вечеринка в библиотечном центре "Маяк". Если хочется выгулять раритетные платья и костюмы хочется, а офисный дресс-код не позволяет, самое время принарядиться. В программе вечеринки: лекция от фотографа и создателя винтажного проекта, конкурс на лучший винтажный костюм, мастер-класс по созданию аксессуара в технике "Тай-дай", танцы и фотозона. Прийти можно и с детьми – их займут мастер-классом по созданию винтажных куколок. Кроме того, на вечеринку не воспрещается принести винтажную одежду и аксессуары для обмена с другими любителями старых вещей. Вход свободный, но нужно заранее зарегистрироваться.

Начало в 17:00, Ленинский пр. 92/1.

На вечер оставьте концерт классической музыки в Планетарии №1. Сочетание красивейшей и вечно актуальной музыки Иоганна Себастьяна Баха и звездного купола – запоминающееся зрелище. Исполнять великие произведения будет целый коллектив музыкантов, шикарным дополнением к представлению станут яркие спецэффекты на сцене. Билеты можно приобрести здесь.

Начало в 22:30, Наб. Обводного канала, 74Ц

Воскресенье, 3 октября

Второй выходной можно начать с Фестиваля клёна в Ботаническом саду. Он стартует в субботу, но и в воскресенье там будет интересная программа: прогулка-знакомство с кленами сада, прогулка по Японскому саду, аллея стихов об осени, выставка Ботанической живописи, а также мастер-класс по розжигу самовара и дегустация чая и демонстрация производства кленового сиропа. Подробная программа есть на сайте Ботсада, там же продают входные билеты.

Фестиваль начнет работу с 10.00, ул. Профессора Попова, 2.

На веранде винного бара "Do Immigration" на улице Восстания проспекте целый день будет шуметь праздник добрососедства. На соседский фестиваль съедутся активные петербуржцы, представители локального бизнеса и благотворительных проектов. Соседи будут дискутировать о молодежном досуге, экологических инициативах, опыте Финляндии и Швеции в этих сферах, а также о "Том Сойер-фесте", инклюзии, адаптивном спорте. На фестиваль придет масса интересных спикеров, кроме того, свое место на празднике займет ярмарка с книгами, украшениями местных мастеров и вкусностями. Подробная программа описана здесь. Вход свободный!

Открытия фестиваля в 10.45, Пространство "Флигель", ул Восстания, 24, второй двор.

Если хочется уйти от шума и побродить по какой-нибудь выставке, рекомендуем "Непричастный оборот" в Санкт-Петербургском Музее игрушки. Выставка посвящена русской литературе и судьбам русских писателей, в экспозицию собраны арт-куклы и графические композиции, изображающие Есенина, Достоевского, Мандельштама и других творцов XIX-XX веков. Авторы выставки отмечают, что все детали арт-объектов подобраны со смыслом, а некоторые куклы вполне могут сойти за зашифрованный ребус.

Также в воскресенье в музее пройдет ознакомительное занятие курса Ирины Москвиной "Кукла из папье-маше". Творческим натурам и любителям авторской куклы может быть интересно: Москвина расскажет самое главное о бумажных персонажах, истории их создания и даст желающим поработать с материалами. Ознакомительное занятие бесплатно.

Начало в 12.00, наб. реки Карповки 32, вход с ул. В. Вишневского 22.

Фото: предоставлено организаторами концерта; ВКонтакте / Хитрый Билет; Instagram / @luna_curator