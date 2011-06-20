В Измайловском саду появились гигантские качели

Основатели мастерской ARTxPRO подарили их Молодежному театру на Фонтанке.

В Измайловском саду в Петербурге появился новый арт-объект – гигантские качели. Основатели мастерской ARTxPRO подарили их Молодежному театру на Фонтанке.

Как рассказали в пресс-службе Молодежного театра, первыми на качелях прокатились народный артист России Валерий Кухарешин, директор Молодежного театра Ольга Романецкая и руководители мастерской Алексей и Ольга Петуховы. В театре считают, что качели придутся по душе петербуржцам и станут новой достопримечательностью сада.

На протяжении 10 лет в саду появляются современные арт-объекты. В саду горожане могут увидеть фантастических животных пенопласта, ткани и цемента. Также в ближайшее время в сад вернутся скульптуры, многие из которых в настоящее время находятся на реставрации. В последние годы арт-объекты создаются под руководством художника Владимира Ванина при участии сотрудников мастерских Молодежного театра.

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Фото: пресс-служба Молодежного театра на Фонтанке