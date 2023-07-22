В Ленобласти 15-летний подросток упал с качелей и впал в кому

Он находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии.

В Ленинградской области старшеклассник упал с качелей и впал в кому. Об этом стало известно "Оперативному прикрытию".

Инцидент произошел 16 июля около полуночи в деревне Мозолево Бокситогорского района. На детскую площадку у дома №7 прибыли медики, которые реанимировали 15-летнего школьника.

Парень упал с качелей. В коме, с травматическим поражением головного мозга и разрывом селезенки школьник доставлен в Тихвинскую межрайонную больницу. Он находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии.

Ранее в Сосновом Бору было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ по факту нарушения правил безопасности при ведении работ, в результате которых погиб рабочий.

Фото: unsplash (Markus Spiske)