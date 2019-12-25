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В Сосновом Бору 19-летний рабочий погиб от удара током
Сегодня, 15:26
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В Сосновом Бору 19-летний рабочий погиб от удара током

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Сотрудник коммерческой организации переносил электростолб.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ по факту нарушения правил безопасности при ведении работ, в результате которых погиб рабочий. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Ленобласти. 

В Сосновом Бору 19-летний сотрудник коммерческой организации при переносе электростолба получил удар током и скончался. Проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств, причин и условий, способствовавших произошедшему. 

Ранее мы рассказывали о том, что электромонтажник скончался при осмотре вышки связи в Усть-Луге. Мужчина упал с высоты 10 метров. Также заведено дело по той же статье. 

Фото: Piter.TV 

Теги: гибель рабочего, сосновый бор
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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