В Сосновом Бору 19-летний рабочий погиб от удара током

Сотрудник коммерческой организации переносил электростолб.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ по факту нарушения правил безопасности при ведении работ, в результате которых погиб рабочий. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Ленобласти.

В Сосновом Бору 19-летний сотрудник коммерческой организации при переносе электростолба получил удар током и скончался. Проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств, причин и условий, способствовавших произошедшему.

Ранее мы рассказывали о том, что электромонтажник скончался при осмотре вышки связи в Усть-Луге. Мужчина упал с высоты 10 метров. Также заведено дело по той же статье.

Фото: Piter.TV