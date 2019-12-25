После гибели рабочего в Новом Девяткино возбудили уголовное дело

22-летний сотрудник упал с высоты 12-го этажа строящегося дома.

Следователи Всеволожского района Ленинградской области возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Как сообщили в СК РФ 28 августа, накануне при производстве работ на объекте в деревне Новое Девяткино 22-летний сотрудник упал с высоты 12-го этажа строящегося дома. От полученных травм мужчина скончался на месте. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются, в рамках расследования будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственных за обеспечение безопасности.

Ранее мы рассказывали о том, что петербургская прокуратура помогла добиться компенсации пострадавшему строителю. В результате несчастного случая он упал со строительных лесов.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти