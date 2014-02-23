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Петербургская прокуратура помогла добиться компенсации пострадавшему строителю
Сегодня, 9:46
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Петербургская прокуратура помогла добиться компенсации пострадавшему строителю

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В результате несчастного случая он упал со строительных лесов.

Прокуратура Калининского района Петербурга провела проверку по обращению местного жителя, который сообщил о нарушении трудовых прав. Мужчина работал на строительной площадке дома на Ольгинской дороге, в результате несчастного случая он упал со строительных лесов. После этого работодатель стал отрицать наличие трудовых отношений с потерпевшим.

Прокурор предъявил в суд исковое заявление о возложении обязанности на работодателя составить акт о несчастном случае. Требования удовлетворены, скоро сотрудник сможет получить компенсацию морального вреда. 

Ранее мы рассказывали о том, что пенсионерка получит 200 тыс. рублей компенсации за травму в автобусе в Петербурге. 

Фото: Piter.TV 

Теги: компенсация, прокуратура
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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