Петербургская прокуратура помогла добиться компенсации пострадавшему строителю

В результате несчастного случая он упал со строительных лесов.

Прокуратура Калининского района Петербурга провела проверку по обращению местного жителя, который сообщил о нарушении трудовых прав. Мужчина работал на строительной площадке дома на Ольгинской дороге, в результате несчастного случая он упал со строительных лесов. После этого работодатель стал отрицать наличие трудовых отношений с потерпевшим.

Прокурор предъявил в суд исковое заявление о возложении обязанности на работодателя составить акт о несчастном случае. Требования удовлетворены, скоро сотрудник сможет получить компенсацию морального вреда.

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Фото: Piter.TV