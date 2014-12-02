Пенсионерка получит 200 тыс. рублей компенсации за травму в автобусе в Петербурге

Ей диагностировали перелом костей левого предплечья со смещением отломков.

Прокуратура Адмиралтейского района Петербурга провела проверку по обращению 76-летней женщины. В январе пенсионерка упала в салоне автобуса из-за резкого торможения, в результате чего ей диагностировали перелом костей левого предплечья со смещением отломков. Около двух месяцев потерпевшая носила гипсовую лангету, рассказали в надзорном ведомстве 27 августа.

Прокурор обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с компании-перевозчика компенсации морального вреда в размере 200 тыс. рублей. Требования удовлетворили.

Ранее на Piter.TV: прокуратура потребовала отремонтировать подъезды дома на улице Фрунзе. В частности, там зафиксировали отслоения штукатурного и окрасочного слоев стен.

Фото: Piter.TV