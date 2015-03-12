Прокуратура потребовала отремонтировать подъезды дома на улице Фрунзе

В частности, там зафиксировали отслоения штукатурного и окрасочного слоев стен.

Прокуратура Московского района Петербурга провела проверку исполнения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства по обращению местных жителей. В подъездах многоквартирного дома 16 на улице Фрунзе зафиксировали отслоения штукатурного и окрасочного слоев стен, а также повреждения и ненадлежащее санитарное состояние лестничных маршей, рассказали в надзорном ведомстве 26 августа.

Прокурор внес представление в адрес руководителя управляющей организации, которое сейчас рассматривают. Фактическое устранение нарушений контролируется.

Ранее на Piter.TV: благодаря прокуратуре Петербурга 16 работникам выплатили 700 тыс. рублей задолженности.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)