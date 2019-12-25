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Благодаря прокуратуре Петербурга 16 работникам выплатили 700 тыс. рублей задолженности
Сегодня, 9:56
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Благодаря прокуратуре Петербурга 16 работникам выплатили 700 тыс. рублей задолженности

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Прокурор вносил представление в адрес генерального директора организации.

Прокуратура Адмиралтейского района Петербурга провела проверку соблюдения трудового законодательства. В обществе с ограниченной ответственностью образовалась задолженность по заработной плате перед 16 сотрудниками. Общий размер долга составил около 700 тыс. рублей, сообщило надзорное ведомство 26 августа. 

Прокурор внес представление в адрес генерального директора организации. В результате задолженность по оплате труда перед работниками погашена. 

Ранее мы рассказывали о том, что прокуратура Невского района через суд добилась выплаты 130 тыс. рублей зарплаты руководителю подразделения. Для принудительного взыскания средств прокурор также направлял в суд исковое заявление. 

Фото: Piter.TV 

Теги: зарплата, прокуратура
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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