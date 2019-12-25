Благодаря прокуратуре Петербурга 16 работникам выплатили 700 тыс. рублей задолженности

Прокурор вносил представление в адрес генерального директора организации.

Прокуратура Адмиралтейского района Петербурга провела проверку соблюдения трудового законодательства. В обществе с ограниченной ответственностью образовалась задолженность по заработной плате перед 16 сотрудниками. Общий размер долга составил около 700 тыс. рублей, сообщило надзорное ведомство 26 августа.

Прокурор внес представление в адрес генерального директора организации. В результате задолженность по оплате труда перед работниками погашена.

Ранее мы рассказывали о том, что прокуратура Невского района через суд добилась выплаты 130 тыс. рублей зарплаты руководителю подразделения. Для принудительного взыскания средств прокурор также направлял в суд исковое заявление.

Фото: Piter.TV