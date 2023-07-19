Прокуратура Невского района через суд добилась выплаты 130 тысяч рублей зарплаты руководителю подразделения

Для принудительного взыскания средств прокурор направил в суд исковое заявление.

По результатам проверки обращения гражданина прокуратура Невского района Петербурга защитила трудовые права работника коммерческой организации. Об этом информирует пресс-служба надзорного ведомства.

Установлено, что мужчина занимает должность руководителя структурного подразделения, однако в феврале 2026 года работодатель не выплатил ему заработную плату. Сумма долга составила около 130 тысяч рублей.

Для принудительного взыскания средств прокурор направил в суд исковое заявление. Судебные требования надзорного ведомства были удовлетворены в полном объеме: задолженность перед сотрудником погашена за счет работодателя.

Ранее мы сообщили о том, что после вмешательства прокуратуры на Ушаковской набережной отремонтировали асфальт.

Фото: Piter.TV

