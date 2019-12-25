Петербургская прокуратура потребовала заблокировать сайт с незаконной продажей сим-карт

На портале не просят паспорт, в связи с чем номера могут быть задействованы в мошеннических схемах.

Прокуратура Адмиралтейского района Петербурга провела проверку исполнения законодательства при размещении информации в интернете. Об этом сообщило надзорное ведомство 17 сентября.

Было установлено, что на одном из сайтов разместили предложения о покупке и аренде виртуальных сим-карт без оформления и предъявления паспорта. Реализация абонентских номеров без идентификации личности не позволяет узнать, кто их использует. Номера могут быть задействованы в мошеннических схемах.

Прокурор направил в суд исковое заявление о признании указанных данных запрещенными к распространению на территории России и о блокировке ресурса. В настоящее время документ рассматривают.

Ранее мы рассказывали о том, что прокуратура Петербурга добивается компенсации пострадавшему на производстве работнику.

Фото: Piter.TV